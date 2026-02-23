Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su Dairesi tarafından Alsancak’ta, Mare Monte Kavşağı ile Hacıali Otel arasındaki bölgede teknik ömrünü yitiren içme ve kullanım suyu isale hattının yenilendiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Su Dairesi tarafından projelendirilen çalışmada, sürekli arızalanan PVC boruların neden olduğu su kesintilerinin ortadan kaldırılması, kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi ve şebekeye sağlıklı ve düzenli su verilmesi amaçlanıyor.

Girne Su İşleri Dairesi teknik personelinin kontrolünde tamamlanan proje kapsamında, kayıp-kaçak oranının önemli ölçüde düşürülmesi hedeflenirken, anayol altında kalan ve sık sık arızalanan eski hattın yol kenarına deplase edilmesiyle trafik akışının olumsuz etkilenmesinin de önüne geçildiği kaydedildi.

Projede, 2 bin 650 metre uzunluğunda ve 225 milimetre çapında boru ile gerekli bağlantı malzemelerinin kullanıldığı belirtilerek, çalışmaların bitirilmesinin ardından ilgili bölgede yol düzenleme ve zemin iyileştirme işlemlerinin de kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.