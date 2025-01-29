“2024’te ülke genelinde 240 kan bağışı organizasyonunda, toplam 5 bin 193 ünite kan bağışı kabul edildi”

Kıbrıs Türk Kızılay, 2017 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle yürüttüğü “Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi” kapsamında insani yardım alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

Kıbrıs Türk Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 7 yılı aşkın bir sürede ülke çapında gerçekleştirilen 2 bin 102 kan bağışı organizasyonuyla toplamda 53 bin 513 ünite kan temin edildiği ve binlerce hayatın yaşama yeniden tutunmasının sağlandığı kaydedildi.

- “2024 yılında 240 kan bağışı organizasyonu”

Açıklamada, 2024’te ise ülke genelinde 240 kan bağışı organizasyonu düzenlendiği ve toplam 5 bin 193 ünite kan bağışının kabul edildiği belirtildi.

Sivil bağışçıların oranının 2024’te yüzde 59’a ulaşarak "kayda değer" bir artış gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, “Bu sonuç, Kıbrıs Türk Kızılay’ın toplumsal farkındalık çalışmaları ve eğitim programlarının olumlu etkisini ortaya koymaktadır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Yine geçtiğimiz yıl kadınların kan bağışına katılım oranı bir önceki yıla göre yüzde 121 oranında bir artış göstererek toplam bağışların yüzde 10’unu oluşturmuştur. Bu gelişme, kadın bağışçıların sürece katılımının teşvik edilmesi yönündeki çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.” denildi.

- “Düzenli bağış oranı yüzde 82’ye ulaştı”

“Düzenli bağışçı oranının yüzde 82’ye ulaşması ise toplumsal dayanışmanın güçlendiğini ve kan bağışının bir alışkanlık haline gelmeye başladığı sonucunu ortaya koymaktadır.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Kıbrıs Türk Kızılay’ın bu başarıyı daha ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kıbrıs Türk Kızılay’ına yapılan gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışlarıyla her yıl yüzlerce insanın yeniden yaşama tutunduğunun vurgulandığı açıklamada, “Kan bağışları, thallasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere; diyaliz tedavisinde, ameliyatlarda, yaralanmalarda, iç kanamalarda, doğumlarda ve organ nakillerinde hayat kurtarıyor.” diye belirtildi.