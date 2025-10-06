Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu ile Kıbrıs Türk Kızılayı, “Toplumda dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirmek amacıyla” ortak kan bağış etkinliği düzenledi.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00-16.00 saatleri arasında Erülkü Süpermarket otoparkında gerçekleşen etkinlikte, toplam 48 ünite kan toplandı.



Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce, etkinliğin sadece bir bağış kampanyası değil, aynı zamanda izcilik ruhunun temelinde yer alan yardımseverlik, dayanışma ve topluma hizmet anlayışının bir yansıması olduğunu ifade etti.



Etkinlik sonunda, gönüllülere Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından teşekkür belgelesi takdim edildi.

Her iki kurum, ilerleyen dönemde benzer sosyal sorumluluk projelerinde yeniden bir araya gelme hedefinde olduklarını belirtti.