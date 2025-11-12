Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, hemşire sayısındaki yetersizliğin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek; gençleri bu alanda eğitim almaya, kamu otoritelerini ise hemşire istihdam oranını artıracak adımları ivedilikle atmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay sonu yapılan 5. Olağan Genel Kurulu’nda başkan ve yönetimini belirleyen birlik, yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını tamamladı. Buna göre, Birlik As Başkanlığına Ali Bolat, Genel Sekreterliğe Arkın Ali Fakiroğlu ve Mali Sekreterliğe Fadime Şen getirildi.

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, yeni Yönetim Kurulu olarak hem mesleğin gelişimi hem de toplum sağlığının korunması adına çalışmalarını sürdüreceklerini kamuoyu ile paylaştı.

- “Halk sağlığının güvencesi, hemşire sayısı ile doğrudan ilişkilidir”

Yönetim Kurulu toplantısında ilk gündem maddelerinin hemşire sayısının yetersizliği olduğunu aktaran Özgöçmen, “Bugün, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerinin ortalaması her 1.000 kişiye 9 hemşire düşerken, ülkemizde bu oran yalnızca 3,7 hemşire düzeyindedir. Bu oran, hem OECD ortalamalarının hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin oldukça altındadır. Üstelik bu hesaplamalar, ülke nüfusunun 500 bin olarak kabul edilmesiyle yapılmaktadır. Ancak toplumun genel gözlemi ve yaşam pratiği, nüfusun bu rakamın katbekat üzerinde olduğunu göstermektedir. Gerçek nüfus dikkate alındığında, kişi başına düşen hemşire sayısı daha da endişe verici bir tablo ortaya koymaktadır.” dedi.

Halk sağlığının güvencesinin hemşire sayısı ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Özgöçmen, hemşire eksikliğinin toplumun tümünü ilgilendiren bir halk sağlığı meselesi olduğunu kaydetti.

Ülkede 400’ü aşkın yabancı hemşirenin görev yaptığını aktaran Özgöçmen, bu durumu, yanlış sağlık politikalarının bir sonucu ya da sağlık sisteminin ihtiyaçlarının uzun süredir göz ardı edilmesinin açık bir göstergesi, olarak değerlendirdi.

- “Gençlerimizi bu alanda eğitim almaya ve ülkemizin sağlık sistemine katkı koymaya davet ediyoruz”

Uzun süren girişimlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İngilizce Hemşirelik Bölümü’nün burs kapsamına alındığını bildiren Özgöçmen, bunun gençler açısında bir fırsat olduğunu kaydetti.

Özgöçmen, hemşirelik mesleğinin işsizlik oranı düşük, insanlığa doğrudan katkı sağlayan ve kariyer açısından güçlü bir gelecek vaat eden bir meslek olduğunu anlatarak, gençleri bu alanda eğitim almaya ve ülkenin sağlık sistemine katkı koymaya davet etti.

Hükümete ve kamu otoritelerine, mezun hemşirelerin istihdamını güvence altına alacak, hemşirelik mesleğini teşvik edici politikaları cazip hale getirecek, sağlık sisteminde hemşire istihdam oranını artıracak adımları ivedilikle atmaya çağıran Özgöçmen, artan nüfusa rağmen hemşire sayısının artmamasının sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı. Özgöçmen, “Ne yazık ki hükümet, bu alanda gerekli özeni ve performansı bugüne dek göstermemiştir. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmanın en temel yolu, hemşire sayısını artırmak ve mesleğe gereken değeri vermekten geçmektedir.” ifadelerini kullandı.

- “Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz”

Özgöçmen, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir uçağın Gürcistan'da düşmesi sonucu meydana gelen elim kazadan duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, “Hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.” dedi.