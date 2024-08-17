Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, ruhsal hastalıkların, güncel bilimsel bilgiler ışığında yeniden tanımlanması ve bu hastalıkların takip ve tedavi süreçlerinin yürütülmesini sağlayacak çağdaş bir yasaya ivedilikle ihtiyaç olduğunu vurguladı.

2018’de hazırlanan yeni Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın Meclisi’nden geçirilip yasalaşamadan bekletildiğine işaret eden Sendika, konunun acilen gündeme alınarak gerekli güncellemelerin yapılması ve ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir Ruh Sağlığı Yasası’nın yürürlüğe girmesi için ilgilileri ve yasa koyucuları göreve davet etti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu imzasıyloa yapılan yazılı açıklamada, günümüzde hem ülkede hem de dünyada psikiyatrik hastalıkların tanınırlığı ve yaygınlığının giderek artmakta olduğuna işaret edilerek, “Son zamanlarda medyada ruhsal hastalığı olan kişilerin görsel ve yazılı olarak paylaşılması hem bu bireyler özelinde hem de ruhsal hastalıklar genelinde stigmatizasyona (damgalanma ve önyargı ile karşılanma) yol açmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

- “Mevcut yasanın üzerinden neredeyse 100 yıl geçti, yasa güncelliğini yitirdi”

Sendika, birçoğu kronik seyir gösteren bu hastalıklarla mücadele edebilmek için, sağlık alanındaki kurumların ve yasa koyucuların birlikte ve koordineli bir şekilde çalışmasının elzem olduğuna işaret ederek, devamla şunları kaydetti:

“Ancak, bu alandaki işleyişte ve hizmetlerin yürütülmesinde temel alınan, ülkemizde halen yürürlükte olan Akıl Hastaları Yasası, Fasıl 252, 1932 yılında yürürlüğe girmiş bir yasadır. Üzerinden neredeyse 100 yıl geçmiş olan bu yasanın güncelliğini yitirdiği ve bugünün ihtiyaçlarına cevap veremediği aşikârdır.

Ruhsal hastalıkların, güncel bilimsel bilgiler ışığında yeniden tanımlanması ve bu hastalıkların takip ve tedavi süreçlerinin yürütülmesini sağlayacak çağdaş bir yasaya ivedilikle ihtiyaç vardır. Söz konusu yeni yasanın, ilgili tüm kurumlar ve uzmanlarla iş birliği içinde, ülkemizin koşulları dikkate alınarak ve toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır.”

- “Özellikle zorunlu yatışlar ve kronik hastalıkların taburculuk sonrasındaki zorunlu takip süreçleriyle ilgili düzenlemelere ihtiyaç var”

Sendika ayrıca, “Ruhsal hastalıkların doğası gereği, takip ve tedavinin sadece hastaneler üzerinden yürütülmesi, sürdürülebilir değildir. Bu süreçte, kolluk kuvvetlerinin ve sosyal hizmetlerin mutlaka etkin bir şekilde rol alması gerekmektedir” diyerek, “Mevcut sistemde, bu birimler arasındaki iletişim eksiklikleri ciddi sorunlara yol açmaktadır. Özellikle ruhsal hastalıkların alevlenmesi gibi acil durumlarda hem hastalar hem de hekimler çok zor durumda kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle zorunlu yatışlar ve kronik hastalıkların taburculuk sonrasındaki zorunlu takip süreçleriyle ilgili acil yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır.” ifadelerini kullandı.

Tıp-İş, uzun süredir yeni bir yasaya duyulan ihtiyacın ortada olduğuna işaret ederek, “2018 yılında, ilgili uzmanların, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelerek hazırladığı yeni Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı ise KKTC Meclisi’nden geçirilip yasalaşamadan bekletilmektedir. Konunun acilen gündeme alınarak gerekli güncellemelerin yapılması ve ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir Ruh Sağlığı Yasası’nın yürürlüğe girmesi için ilgilileri ve yasa koyucuları göreve çağırıyoruz.” dedi.