Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nü kutlayacak. Hafta boyunca görme engellilerin başta eğitim, istihdam ve diğer sosyal ve ekonomik sorunları da dile getirilecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nün esas içeriği beyaz baston tutan görme engellilerin bağımsız rahat hareket edebilmeleri için sorumluluk taşıyan belediyeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve birimlerle şehirler arası yol trafiği ile ilgili gerekli alt yapı ve sinyalizasyonların görme engellilere göre inşa edilmesi ve düzenlenmesi hususlarında hafta dolayısı ile tüm ilgili yetkililerin dikkatleri çekilecek.

Ülke çapında trafikte bulunan tüm araç sürücülerinin, esnaf ve vatandaşların beyaz baston tutan tüm görme engellilere gerek yaya geçişlerinde gerekse yol ve kaldırım üzerinde yürüyüşlerinde engelsiz bir ortam yaratılması için duyarlı olunması beklenirken, ayrıca hafta boyunca görme engellilerin başta eğitim, istihdam ve diğer sosyal ve ekonomik sorunları da dile getirilecek.