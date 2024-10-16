Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, Nafiya Horozoğlu, sunumunda İngiltere’de doğup büyüyen Kıbrıs Türk kökenli gençlerin karşı karşıya kaldığı kimlik krizi ve asimilasyon sorunlarını ele aldı.

Sunumunda, 2018 yılında Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’yi kurduğunu, bu oluşumun amacının gençlerin kültürel kimliklerini koruyarak aidiyet duygularını güçlendirmek olduğunu belirten Horozoğlu, Türkçe eğitiminin ve kültürel etkinliklerin süreçteki önemine dikkat çekti.

Asimilasyonun, sadece dil kaybıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Horozoğlu, “Dil, kültürün taşıyıcısıdır. Türkçemizi kaybediyoruz, ama sadece dilimizi değil; onunla birlikte tarihimiz, geleneklerimiz ve değerlerimiz de yok oluyor. Gençlerimizin kimliğini koruyamazsak, onları gelecek nesillere aktaramayız,” diyerek asimilasyonun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Forumda ayrıca, Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde daha geniş bir diaspora iş birliğinin gerekliliğini vurgulayan Horozoğlu, gençlerin sürekli aktif olabileceği bir ağın oluşturulmasının önemine değindi ve bu konuda öneri raporunu sundu.