Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Cumhurbaşkanı ile ilgili sonuçlanan davanın, “benzer süreçlere maruz kalan meslektaşlarının mücadelesi için yol gösterici olacağını” kaydetti.

KTGB’den yapılan yazılı açıklamada, Özgür Gazete’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aleyhinde açtığı ve kazandığı hukuk davası değerlendirildi.

Bu davanın, siyasetçilerin “hakaret”, “iftira” ve “hedef gösterme” içerikli söylemlerinin dokunulmazlığı olmadığını hatırlattığı belirtilen açıklamada, “Gazetecilerin özellikle hedef gösterilerek sindirilmeye çalışıldığı örneklerin arttığı bir dönemde sonuçlanan bu dava, benzer süreçlere maruz kalan meslektaşlarımızın mücadelesi için yol gösterici olacaktır” denildi.

Bu kararla "siyasetçinin dokunulmazlığının, başkalarına hakaret etme, iftira atma ve hedef gösterme hakkı vermediğinin ortaya konulduğu" kaydedilerek, siyasetçilerin de hoşlanmadıkları yayın yapan gazetecilerle ilgili söylemlerinde daha dikkatli olmaları temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gazeteciler Birliği’nin, ifadenin, ceza davaları değil, hukuk mahkemelerinin konusu olduğu mücadelesi için örnek teşkil eden bu davada görüldüğü gibi, kendilerine hakaret edildiği kanaatinde bulunan herkesin ceza davaları değil, ‘Haksız Fiiller Yasası’ üzerinden hukuk mahkemesi yoluyla ilerlemesi, ifade özgürlüğünün korunması için büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, mağdur olduğunu düşünen herhangi bir kişinin Hukuk Mahkemesi’nde dava açmasına Gazeteciler Birliği olarak karşı olmadığımızı aksine sürecin böyle ilerlemesi gerektiğine güçlü destek verdiğimizi tüm kamuoyuna bir kez daha bildirmek isteriz.

Özgür Gazete yönetimini, verdikleri bu hukuk mücadelesi için tebrik eder, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere tüm politikacıların gazetecilerle ilgili söylemlerinde hukuka saygılı davranmaları beklentimizi yineleriz.”