Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

And, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin ulu önder Atatürk’ün liderliğinde dünyanın en güçlü ordularına ve emperyalizme karşı gösterdiği özgürlük ve bağımsızlık ruhuna vurgu yaptı.

Emperyalist güçler tarafından hazırlanan, Türk insanını küçücük bir coğrafyada esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen Sevr Planı’nın 30 Ağustos'ta yırtılıp atıldığını belirten And, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu topraklarının gerçek ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğüne kastedenlere karşı tüm dünyaya nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösteren, kuruluşun mührü ve kurtuluşa koşan zaferin günüdür 30 Ağustos.

Dünya Harp tarihinde emsali olmayan, geçilemez denen Yunan savuma hattını çok kısa sürede dogmatik görüş ve inançlarla birlikte paramparça ederek aşan, planlama ve icrasıyla dünya harp tarihinde hayran olunan, Anadolu’yu ve Türk’ü esaretten kurtaran ve yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı bu eşsiz zaferin 103’üncü yıl dönümünü ‘’İlelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti’nin’’, Ulusumuzun, kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlar, Bir üst rütbeye yükselen silah arkadaşlarımızı tebrik eder, Şehitlerimiz, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anarız."