Güzelyurt’ta 26 Ağustos’ta yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde aracında uyuşturucu madde bulunduğu için tutuklanan İ.M. (E-21) ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.A. (E-18) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen ileri soruşturmada, bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.A.’nın Cengizköy’deki evinde ve aracında yapılan aramalarda, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile iki adet sigara izmariti bulundu.

M.Ö.A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.