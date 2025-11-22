Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, son günlerde sosyal sigortalı hastaların reçetelerinde kullanılan “elimizde yoktur” mührüyle ilgili basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Birlik, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 8 Temmuz’dan itibaren reçetelerin e-reçete olarak eczanelerden temin edileceğini bildirdiğini ve bu kapsamda “elimizde yoktur” mührünün artık aranmayacağının kurum tarafından resmi yazıyla iletildiğini duyurdu.

Birlik açıklamasında, Sosyal Sigortalar ile Eczaneler arasındaki Eczane Provizyon Sistemi sözleşmesinin 79’uncu maddesi uyarınca kurumla yapılan istişare sonucunda, 4 Temmuz 2025 tarihli yazıyla e-reçetelerde söz konusu mührün gerekliliğinin kaldırıldığının kendilerine bildirildiği ve bu yazının 5 Temmuz’da tüm üyelere iletildiği aktarıldı.

E-reçete sistemine geçişle birlikte uygulamanın fiilen değiştiğine ve sözleşmede yer alan ilgili maddenin yeni dijital işleyişe uyumlu hale geldiğine işaret edilen açıklamada, sistem üzerinden erişilen reçetelerde “elimizde yoktur” mührünün bulunmamasının sözleşmeye aykırılık oluşturmadığı belirtildi.

Birlik, kurumun sözleşme hükümlerinin uygulanma şeklini belirleyen yazılı tebliğlerinin taraflar açısından bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, eczacıların e-reçete sistemi sayesinde reçetelere güvenli biçimde erişebildiğini ve hastaların ilaç temin süreçlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.