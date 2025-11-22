Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası(Tıp-İş), Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniğinde yaşanan olaya "yönetim ve popülist politikaların" neden olduğunu belirtti.

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniğinde yaşanan olayla ilgili Tıp-İş'ten yayımlanan açıklamada,Kuzey Kıbrıs'ta hiç alışık olunmayan şiddet kültürünün gün be gün arttığı, toplumun refahının azalmakta ve huzuru bozulmakta olduğu kaydedildi.

Hükümet ve ilgili bakanların bu duruma karşı duyarsız olduğu savunulan açıklamada, söz konusu olayın münferit bir olay görülmemesi gerektiği, olaya "yönetimin ve popülist politikaların" neden olduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Liyakatsiz atamalar ve taşeron eliyle ucuza, özlük hakları kırpılmış, kısıtlanmış çalışanlarla yürütülmeye çalışılan hizmetler tüm gayretlere rağmen yetersiz kalmaktadır. Bu da sık sık kamu çalışanları ile halkı karşı karşıya getirmektedir." denildi.

Sorumlunun söz konusu eksiklikleri tamamlamayan "iktidar" olduğu öne sürülen açıklamada, "Sebebi ne olursa olsun şiddete toleransımız sıfırdır. Şiddetin olduğu yerde hizmet yoktur." denildi.

Yönetici kadrolarındaki boşluklar için münhal ilan edilmesi, siyasi atamalara ve görevlendirmelere, taşeronlardan hizmet alımlarına bir an önce son verilmesi, özlük haklarına sahip, liyakate uygun şekilde atanmış çalışanların istihdam edilmesi; teknik altyapı ve donanımın bir an önce tespit ve temin edilmesinin gerektiği kaydedildi.

Son dönemde hekimlerin mesleki yetkinliğini, diplomalarını ve itibarını hedef alan; toplum önünde zan altında bırakan söylemlerin şiddeti besleyen en tehlikeli zeminlerden biri olduğu kaydedilen açıklamada, Sağlık Bakanı ve hekimleri hedef gösteren, mesleki onuru zedeleyen açıklamaların yapılmaması çağrısı yapıldı.