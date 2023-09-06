Berova: “Sendikalar ve sendikalı yaşam ülkemiz demokrasisi adına olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir”
KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ HEYETİ TÜRKİYE'DE
Ergün Yahat
K.T Belediyeler Birliği heyeti, 6-10 Eylül tarihlerini kapsayan KKTC Belediyelerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı programı kapsamında Ankara ve Konya’da temaslar gerçekleştiriyor.
Temaslarına Konya’dan başlayan, K.T Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığıdanki heyet bugün, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile biraraya geldi.
Belediye Başkanları ayrıca gün içerisinde Selçuklu Belediyesi’nin proje ve faaliyetlerine ilişkin bilgi alacak.