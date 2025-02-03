Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, İstanbul'da 12. ATRAX Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Endüstrisi Fuarı’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. ATRAX Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Endüstrisi Fuarı, 30 Ocak -1 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yer aldı.

Fuara katılan heyette, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş ile Birlik personellerinden Nazan Özlatif ve Seher Şanlıel yer aldı.

Fuarda, Belediye başkanlarının şehirlerin yaşam kalitesini artıracak projelere ilham kaynağı yenilikleri görme ve sektörün önemli temsilcileriyle iş birliği geliştirme fırsatı yakaladığı bildirildi.