Kıbrıs Türk basını, en acı günlerinden birini yaşıyor…

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği kurucularından ve eski başkanlarından Süleyman Ergüçlü için yarın saat 11.00’de birlik lokalinde tören düzenlenecek.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamada, “Acımız büyüktür… Süleyman Ergüçlü, mesleğimizin duayen isimlerinden biri olmasının yanında gerek medyada gerekse toplumda güzel ve güçlü izler bırakan bir gazeteci olarak hatırlanacak” denildi.

Eski başkanı olduğu Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin, hemen hemen tüm etkinliklerine katılan, katkıda bulunan, sosyal ilişkileri güçlü bir gazeteci olan Süleyman Ergüçlü’nün, kalplerde ve anılarda hep yaşayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ona son görevimizi yarın yapacağız ve saat 11.00’de KTGB lokalinde düzenlenecek tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası sonsuzluğa uğurlayacağız.

Bir Kıbrıs ve Lefkoşa sevdalısı olan, çektiği fotoğraflarla hafızalara kazınan Ergüçlü, Bayrak Radyosu’nda başladığı meslek hayatını, Kıbrıs Medya Grubu’nda sürdürmüştü.

Kıbrıs Türk basınına damga vuran isimlerden biri olan Ergüçlü, geride bıraktığı haber, röportaj, köşe yazısı, makale, kitap ve fotoğraflarıyla yaşamaya devam edecek.

Başta ailesi olmak üzere tüm meslektaşlarına başsağlığı ve sabır dileriz.”