Kıbrıs sorunu konusunda Temmuz ayında New York’ta gerçekleştirilecek ikinci gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesinde BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs sorununun mevcut durumu hakkında bilgi verileceği haber verildi.

Fileleftheros 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü kutlamalarından sonra gerçekleştirilecek ikinci gayriresmi genişletilmiş görüşmenin, “Sonuç vermesi beklenmese de BM’nin üstlendiği çabaların hangi noktada olduğuna dair net bir görüntü vereceğini” yazdı.

Kıbrıs sorununun, yeni gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesinde BM Güvenlik Konseyi’nin huzuruna gideceğini yazan gazete, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, son kez adadaki durum hakkında bilgilendirme yapacağını ardından da emekli olacağını kaydetti.

Haberde, iki sürecin birbiriyle doğrudan bağlantısı olmamasına karşın aynı konunun ele alınacağına işaret edilerek “Güvenlik Konseyi’ne yapılacak bilgilendirme adadaki durumun ve Genel Sekreterliğin çabaların bulunduğu noktayı göstereceği, ardından gerçekleştirilecek gayriresmi genişletilmiş görüşmede ise geçen Mart’ta başlayan çabanın ilerleme olasılıklarını ortaya koyacağı” belirtildi.

Colin Stewart’ın yerine atanacak kişinin seçilmesi için Genel Sekreterliğin, Rum yönetimine bilgi vereceğini ve “ev sahibi ülke olarak” Güney Kıbrıs ile istişare etmesinin beklendiğini yazan gazete “Kıbrıs Türk liderliği gibi diğer müdahillere de bilgi verilecek” ifadesini kullandı.

Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile önceki gün görüşen Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Mart ayında Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş görüşmede kararlaştırılıp ilerleme kaydedilen bazı konular ve beklenen ilerlemenin kaydedilemediği konular hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Habere göre, Yerapetridis Yunanistan’ın “Uzlaşılmış çözüm çerçevesine ve New York’ta gerçekleştirilecek yeni gayriresmi genişletilmiş görüşmede Kıbrıs sorununun özüne dair görüşme yapılması gereğine” bağlılığını yineledi.

Holguin, Yerapetridis’e yeni gayriresmi görüşmenin temmuzda New York’ta yapılması planında herhangi bir değişiklik olmadığını, Londra ve Brüksel’de yapması beklenen görüşmeler sonrasında Ada’ya gelerek yeni bir temas turu yapma niyetini anlattı.

Holguin, ayrıca iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi kurulması ve gençlerin dahil olmasından memnuniyet duyduğunu da söyledi.

Haravgi haberi, “Yerapetridis: Temmuzdaki Çoklu Konferansta Özün Görüşülmesi Gerek… İki Toplumu Gençlik Teknik Komitesi Kurulmasından Memnuniyet” başlığıyla aktardı.