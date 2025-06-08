AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dün, Çin Komünist Partisi heyetiyle görüştü.

Haravgi gazetesi, Stefanu ile Çinli yetkililerin Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını kaydederek, görüşmede Kıbrıs sorununa ağırlık verildiğini ve Stefanu’nun Çinli yetkililere Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Gazete, Çinli heyete başkanlık eden Liu Jianchao’nun, Çin’in Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler kararları uyarınca iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çerçevesinde çözülmesini desteklediğini söylediğini belirtti.

Habere göre, AKEL ve Çin Komünist Partisi heyeti, iki parti arasındaki ilişkilerle ilgili verimli bir görüşme yaptı ve bu ilişkilerin gidişatından memnun olduklarını ifade ettiler.

Gazete, bir diğer haberinde de Jianchao’nun Güney Lefkoşa’da düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptığını ve konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın Çin-AB ilişkilerinde daha aktif rol alması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Jianchao, Çin’in son zamanlarda, geçmiş döneme kıyasla Güney Kıbrıs’tan daha fazla ürün ithal ettiğine de dikkat çekti.