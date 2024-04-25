DİKO Milletvekili ve Rum Meclisi Eğitim ve Kültür Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın Rum kesiminin bu yılki Venedik Bienali’ne katılımıyla ilgili yayımlanan resmi basın bülteni konusunda, Kültür Müsteşarı'na bu hususta duyduğu üzüntü ve hayal kırıklığını ifade ettiği belirtildi.

Milonas’a dayanarak basın bülteninde “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk diline” atıfta bulunulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, basın bültenin son paragrafında “sanatçıların imzaladığı metinlerin İngilizce, Kıbrıs Rum dili, Kıbrıs Türk dili ve Arapçaya tercüme edileceğine” dair bir ifadeye yer verildiğini kaydetti.

Kültür Müsteşarlığı'nın devlete ait resmi bir belgede Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk diline atıfta bulunmasının tam anlamıyla kabul edilemez olduğunu belirten ve duruma tepi gösteren Milonas, yetkili makamın kendisini “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk dilinin asılsız varlığının Kültür Müsteşarlığı'nın tezi olup olmadığı konusunda bilgilendirmeye” çağırdı.

Milonas Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’e konu hakkında bir mektup gönderdiğini ve Letimbiotis’in de hükümetin resmi tezi konusunda kendisini bilgilendirmesini beklediğini sözlerine ekledi.