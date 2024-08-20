Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkılarıyla düzenlenecek etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

GAÜ’nün yayımını üstlendiği kitabın editörlüğünü, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever yaptı. “Kıbrıs Probleminin Hakiki Gerçekleri” adlı kitabın yazım süreci 2012 yılında Erişen’in, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği kararları ile “Kıbrıs Cumhuriyeti” Anayasası’ndan yola çıkarak yazdığı ilk makaleyle başlayıp, geçen yıl içinde tamamlandı.