Kıbrıs pasaportu sahibi olan Filipinli Huang Zhiyang’ın, insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından uluslararası aranma listesine alındığı belirtildi.

Alithia gazetesi bahse konu Filipinlinin, Güney Kıbrıs’taki, Ay.Demet bölgesinde ofisi bulunan bir emlak ve inşaat şirketi aracılığıyla Lefkoşa Üniversitesi için öğrenci yurtlarının inşasına yatırım yaptığını yazdı.

Filipinlinin, 2 bini aşkının kişinin kaçırılmasından sorumlu tutulduğunu yazan gazete, söz konusu kişinin Filipinlerdeki hesaplarına el koyduğunu ancak Güney Kıbrıs’taki sermayesini bilmediklerini belirtti.

Gazetecilerin yaptığı araştırmaların Zhiyang’ın Güney Kıbrıs’ta fazladan 2.1 milyon dolarının bulunduğunu ortaya çıkardığını belirten gazete Zhiyang’ın Temmuz ayında ülkesinden kaçtığını ancak Eylül ayında Endonezya tarafından ülkesine geri iade edildiğini, Şubat 2023’teki baskında ise helikopterle kaçmayı başardığını yazdı.

Habere göre Zhiyang Kıbrıs’ın yanı sıra Çin, Saint Kitts ve Nevis, Karayip pasaportuna da sahip.