"Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi" tarafından, yeni sınır kapılarının açılması amacıyla Cuma günü Metehan sınır kapısında eylem gerçekleştirilecek.

Haravgi gazetesi, Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin 17 Ocak Cuma günü saat 15:00’da “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısında iki toplumlu eylem gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete, eylem planında göre, “Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi” üyelerinin sınır kapısının her iki tarafından 14:45 ile 15:15 saatleri arasında sınır kapısına toplanmalarının beklendiğini belirtirken 15:30’da basına ortak açıklama yapılması ve ardından BM Genel Sekreteri’ne iletilmek üzere bir mektubun UNFICYP temsilcisine verilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Habere göre etkinlik çerçevesinde sınır kapısını kullanan sürücülere broşür de dağıtılacak.