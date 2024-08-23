Kıbrıs Otizm Derneği, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Çavuşoğlu ile Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler başta olmak üzere, tüm özel gereksinimli bireylerin devlet okullarında karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

Temsilciler, özellikle gölge öğretmenlerin önemi ve özel eğitim konusundaki eksikliklere dikkat çekerek, bu alandaki acil gereksinimleri Bakan Çavuşoğlu'na iletti.

Açıklamaya göre, PDRAŞ (Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Şubesi) değerlendirme süreçleri ve özel gereksinimli bireylerin eğitimde desteklenmesi ve anlaşılması, sınıflarda bütünleştirme ortamlarının yaratılması konularında destek talep edildi.