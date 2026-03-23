Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ile Lirik Şiir Grubu, emekli öğretmen, araştırmacı ve yazar Erdoğan Saraçoğlu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Serkan Soyalan tarafından yapılan açıklamada, Saraçoğlu’nun, Kıbrıs Türk kültürünün gelişmesine ve kayıt altına alınmasına büyük katkılar sağladığı belirtilerek, kaybından dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Soyalan, Saraçoğlu’nun ürettikleriyle her daim anılacağını ve unutulmayacağını belirterek, merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.