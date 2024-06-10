Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde "Kıbrıs Barış Harekâtı 50. Yıl Davetli Sempozyumu" yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca devam edecek 1974 Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Kutlama Programı kapsamında düzenlenen sempozyum, Lefke Avrupa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, kuvvet komutanları, bakanlar, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla yapılan sempozyumda açılış konuşmasını şeref konuğu olarak tarihçi İlber Ortaylı yaptı.

İki oturum halinde düzenlenen sempozyumun 1. oturumunda Prof. Dr. Ali Satan, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ve Prof. Dr. Grazyna Zajac tarafından Barış Harekatı’nın tarihi süreci; 2. oturumunda ise Prof. Dr. Mustafa Serhan Yücel, Prof. Dr. Babahan Şerif, Prof. Dr. Elmira Memedova Kekeç ve Doç. Dr. Tudaro Arnaut tarafından Barış Harekatı’nın edebiyat dünyasına yansımaları ele alındı.

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Polonya’dan sempozyuma katılan, Kıbrıs Türk tarih ve kültürüyle bağlantılı çalışan akademisyenlere Barış Harekâtı 50. Yıl kutlama plaketi takdim edildi.