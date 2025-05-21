1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Kömürcü, Pınarbaşı, Emaş, Hediyem Su ve bölgeye yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik 10.00-13.00 saatleri arasında kesik olacak.

2- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle Alayköy Sanayi Bölgesinin bir kısmına bugün dört saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre kesinti, 10.00-14.00 saatleri arasında Alayköy Sanayi Bölgesi birinci caddenin bir kısmında (Ada Mobilya, Oero Trading, Kipori Investment ve Fastad Gıda Dağıtım) geçekleştirilecek.