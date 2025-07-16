“5 kişiyle kapıya dayanarak, ‘Verin de biz çalıştırabiliriz’ demekle olmuyor”

"Aksa’nın üretimi olmasa enerji Güney Kıbrıs’tan 3 katı bedelle karşılanır"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, önceliklerinin halkın ve kurumun menfaatini korumak olduğunu kaydederek, “Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Yazılı açıklamasında, Kıb-Tek’in kendi ayakları üzerinde duran, borçlarını ödeyen sürdürülebilir mali yapıda bir kurum olduğunu vurgulayan Uzun," Kurumumuzun kendi ayakları üzerinde durması, bazı menfaat gruplarının ve Sendika yöneticilerinde rahatsızlık yaratmıştır." ifadesini kullandı.

Kıb-Tek’in yakıt sorununun tamamen bittiğini, üretimin 2022’ye göre yüzde 50 artırıldığını, arızalara en kısa sürede müdahale edildiğini kaydeden Gürsel Uzun, 2 yeni santral alım ihalesine çıkmak için çalışmaların sona gelmek üzere olduğunu belirtti.

Güzelyurt, Mağusa, İskele ve Lefke ilçeleri hizmet bina projelerinin tamamlandığını, ihaleye çıkmak üzere şartnameler hazırlandığını kaydeden Uzun, kuruma 10 yeni araç alındığını, yenilerinin alımı için de çalışıldığını söyledi.

Altyapı çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirten Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “Bütün bunlar borçlanmadan aksine borçlar da ödenerek yapılıyor” dedi.

Son zamanlarda basında halkı yanıltmak, itibar zedelemek, kurum üzerinden siyaset yaparak hükümete ve Başbakan’a saldırmak için yanlış ve asılsız haberlere yer verildiğini belirten Uzun, kamuoyunu bilgilendirmek için bu açıklamayı gerekli gördüğünü kaydetti.

Uzun, açıklamasında bazı rakamları da paylaştı.

-“Aksa, bu ülkenin gerçeğidir ve varlığına da ihtiyaç duyulmaktadır”

Açıklamasında, Kıb-Tek’e katkı koyan kişi ve kuruluşlara kin ve nefretle saldırıldığını da savunan Uzun, Aksa’dan sürekli şikayet eden ancak Kıb-Tek’i kollamaya yönelik tek bir eylemi olmayan kişilerin kurumu hem ekonomik hem de siyasi olarak kullandığını söyledi.

El-Sen’in AKSA 3 sözleşmesinin iptali yönünde çalışma yapılmasını beklediğini ifade eden Uzun, “Nasıl ki Kıb-Tek yönetim kurulu sendikayla yapılan Toplu İş Sözleşmesi’nin iptalini yapamaz, Aksa ile yapılan sözleşmenin de iptali söz konusu değil” dedi.

Sözleşmelerin nasıl ve ne şekilde iptal edebileceğinin hukuk sisteminde belli olduğunu anımsatan Uzun, “Kapıya 5 kişi ile dayanarak ‘Bize verin de biz çalıştırabiliriz’ demekle olmuyor. Kaldı ki bugün Aksa, bu ülkenin gerçeğidir ve varlığına da ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Aksa’nın üretimi olmasa enerjinin Güney Kıbrıs’tan 3 katı bedelle karşılanacağını söyleyen Uzun, bunun sadece maddi değil stratejik ve politik etkileri de olacağını, bunların da parayla ölçülemeyeceğini belirtti.

-“Kurum Başbakan’ın katısı ve çalışmalarıyla bu duruma geldi”

Açıklamasında El-Sen üyelerinin de Kıb-Tek çalışanı olduğunu anımsatan Uzun, bunun unutulduğunu, sürekli Başbakan’a saldırıldığını savunarak, kurumun Başbakanı’nın çalışmaları ve katkısı sayesinde bu noktada olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan sayaç ihalesiyle ilgili rapora da işaret eden Uzun, alımın bir önceki alımdan 17 Euro daha da ucuza yapıldığını; kurum herhangi bir zarara uğratılmadığını aksine tasarruf sağlandığını söyledi.

“-Niyetin ne olduğu anlaşılıyor”

Göreve atandığı günden itibaren şahsına ait sosyal medya hesaplarıyla arşivlerinin karıştırıldığını, sanki bir suç ve yanlışlık varmış gibi medyaya servis yapıldığını da belirten Uzun, niyetin ne olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Uzun, “Sosyal medyamda paylaştığım her şey benim kişisel görüşümdür, bunların hükümetin ve kurumun resmi politikası olmadığını herkes bilmeli” dedi.

- “Kıb-Tek’i yönetme yetkisi yönetim kurulunda”

El-Sen’i “siyasi hırs taşımak ve siyaset yapmakla” da suçlayan Uzun, halkın dikkatini bu gerçeğe çekmek isteğini söyledi.

Kıb-Tek çalışanlarına verilen hakların ‘sendikal hak’ gibi gösterilerek çalışanlara baskı ve tehdit yapıldığını da savunan Uzun, buna asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Sendikanın kendini kurumu yöneten veya herhangi bir siyasi partinin temsilcisi gibi değil çalışanların temsilcisi olarak görmesi gerektiğini söyleyen Uzun, Kıb-Tek’i yönetme yetkisinin yönetim kurulunda olduğunu söyledi.

“-Yasaların verdiği yetkiyi kimseyle paylaşma niyetimiz yok”

“Geçmişte bu yetkiler sendikayla paylaşılmış olabilir ama yasaların bize verdiği yetkiyi kimseyle paylaşmaya niyetimiz yok” diyen Uzun, “Nasıl ki bizler sendikanın yönetim şekline müdahale etmiyoruz, sendika da kurumu yönetme arzusundan uzak durmalı, sendikal haklarla ilgilenmeli” ifadesine yer verdi.

El-Sen’in liyakat konusundaki açıklamalarını eleştiren Uzun, Sendika Başkanı ile ilgili de iddialarda bulundu.

-“Sahte kahramanlığa soyunmasınlar”

Kıb-Tek’teki bankacılık bölümünde değişiklik yaptıklarını, takdir edilmediklerini, zaten takdir de beklemediklerini kaydeden Uzun, kurumu düşünen herkesin bundan memniyet duyması gerektiğini söyleyerek, bazı rakamlar da verdi.

El-Sen’in geçicilerin kadro almasıyla ile de ilgi “sahte kahramanlığa” soyunmaması gerektiğini de söyleyen Uzun, “Sendika çalışanları siyasi emellerinde kullanmasaydı zaten çoktan kadrollanmış olacaklardı” dedi.

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