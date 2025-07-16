“Olası kast kararı verilene kadar davayı takip edeceğiz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,” Adaletin yerini bulacağı güne kadar, tek yürek olarak Şampiyon Meleklerimize vermiş olduğumuz sözün arkasındayız.” dedi.

Ataoğlu, İsias Otel davasında kamu görevlilerinin yargılandığı ikinci duruşması öncesinde Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi önünde BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Hükümet ve muhalefet olarak orada ailelerle birlikte olduklarını kaydeden Ataoğlu, ailelere baktığında bir kez daha o olayı yaşadıklarını gördüğü ifade etti, “Bu çocuklarımız, hocalarımız bizim geleceğimizdi. Önümüzdeki yıllarda onları izleyip gurur duyacaktık.” dedi.

Ataoğlu, “olası kast” kararı verilene kadar davayı takip edeceklerini söyledi, ileride başka canların kaybedilmemesi için bu davanın örnek olmasını istediklerini ifade etti.

İsias Otel’de hayatını kaybeden rehber heyetinin ailelerinin de bugün orada olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, onların da yaşadığı acılara dikkat çekerek, yaşananların ileride yapılacak binalarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlaması temennisini paylaştı.

Ataoğlu, 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.