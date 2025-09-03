Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu akşam idrak edilecek Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel gecenin, sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik gibi yüce değerleri yeniden hatırlatarak gönülleri manevi bir huzurla buluşturduğunu belirtti.

Öztürkler mesajında, "Mevlid Kandili vesilesiyle, başta halkımızın olmak üzere, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, tüm İslam âleminin ve insanlığın bu mübarek gecesini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Mevlid Kandili'nin sadece bir hatırlama değil, aynı zamanda birlik olma, birbirine sahip çıkma ve ortak değerler etrafında kenetlenme zamanı olduğuna vurgu yapan Öztürkler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, halkımızın refahı, huzuru ve geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bu anlamlı gecenin, tüm insanlığa sağlık, barış, adalet ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımızın kabul, gönüllerimizin ferah, kandilimizin mübarek olmasını diliyor, bu kutlu gecenin tüm dünyaya iyilik ve umut taşımasını temenni ediyorum.”