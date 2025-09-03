Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Birinci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler’i kabul etti.

Bakan Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada, “Futbolcumuzun bizi Türkiye’de temsil edecek oluşu bizi oldukça mutlu edecek. Tahsin gibi futbolcuların Türkiye’de halkımızı temsil etmesi bizi gururlandırdı. Tahsin buradaki futbolculara yol açmış olacak.” ifadelerini kullandı.

Arıklı, spor alanında 35 yıldır izolasyon ve ambargo nedeniyle uluslararası alanda yaşanan haksız sıkıntıların kabul edilemez olduğuna da dikkat çekti.

Özler’in karşılaştığı teknik sıkıntıları olduğuna vurgu yapan Arıklı, sıkıntıların çözümünde yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.