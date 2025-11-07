Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), frekans sorunu sebebiyle santrallerin yeniden devre dışı kaldığını ancak devreye alınmaya ve bölgelere elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Kurum, kısa süre içerisinde tüm bölgelere enerji akışının yeniden sağlanacağını bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle sabah saatlerinde santrallerin geçici olarak devre dışı kaldığı ve iki saatte tüm bölgelere elektrik enerjisi sağlanacağı bilgisinin verildiği hatırlatılarak, ancak santrallerin yeniden devreye alınmaya başlanmasıyla, frekans sorunu sebebiyle santrallerin yeniden devre dışı kaldığı belirtildi.

-“Kısa süre içerisinde tüm bölgelere enerji akışı yeniden sağlanacak”

Ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Santrallerimiz devreye alınmaya ve bölgelere elektrik verilmeye başlanmıştır. Kısa süre içerisinde tüm bölgelere enerji akışı yeniden sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür eder, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtiriz.”