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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), şubat ayı ve öncesine ait borcu olan abonelerin elektriğinin 5 Mart’ta kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, son ödeme tarihi dolmuş Şubat 2025 dönemi ve öncesine ait 675 TL üzeri borcu olan aboneler ile taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin 5 Mart’ta kesileceği duyuruldu.
Kaynak: RSS