Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE), Güney Kıbrıs’ın Gazze için başlattığı “Amalthia” insani yardım koridoru için inisiyatif üstlendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, KEVE’nin “Amalthia” insani koridorunun işletilmesi bağlamında, Gazze’deki ihtiyaçların karşılanması için gereken ürünlerin Rum sanayiciler tarafından satın alınması olanaklarını araştırmak üzere bir girişim başlattığını yazdı.

Gazete, KEVE’den yapılan basın açıklamasında, bu yöntemle ülke ekonomisine ekstra fayda sağlanacağını ve iç pazarda arz yeterliliği sağlanırken, ürün fiyatlarının da tüketicilerin aleyhine olmamasının sağlanacağının belirtildiğini kaydetti.

Açıklamada, Gazze’de hüküm süren özel koşullar nedeniyle, ilk etapta ilgilenilen ürünlerin gıda maddeleri, özellikle kuru gıda (konserve, bakliyat, un, makarna, fındık, kahve ve buzdolabının dışında saklanabilen genel ürünler), ev eşyaları (şilteler, yastıklar, çarşaflar, yüz ve banyo havluları, vb. ) ve metal direkleri olmayan çadırlar olduğu ifade edildi.

Haberde, KEVE’nin Dışişleri Bakanlığı ve Sayıştaylık ile toplantı yaptığı ve toplantıda, insani koridorun işleyişi ve Gazze’deki belirli ihtiyaçların karşılanması için Güney Kıbrıs ürünlerinin satın alınması olasılığı hakkında bilgi verildiği belirtildi.