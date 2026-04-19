Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay, dün saat 18.00 sıralarında Şht. Mustafa Ali Rıza Sokak’ta meydana geldi.

Ü.E. (E-37), 125 miligram alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdikten sonra E.A.’yı (K-43) darp ederek dişlerinin kırılmasına neden oldu; daha sonra E.A.’ya ait evin giriş kapısı ile evdeki buzdolabını kırarak hasara uğrattı. Ü.E. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’da bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Lefkoşa’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada her iki taraf da yaralanırken, şahıslar tutuklandı.

Kuru Çeşme Sokak’ta bugün saat 04.15 sıralarında meydana gelen olayda, İ.K. (E-22), henüz tespit edilemeyen bir nedenle konuşmak amacıyla A.K.’nin (E-22) evine gitmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında İ.K. (E-22) tasarrufundaki bıçağı A.K.’ye (E-22) doğru sallaması üzerine A.K. evden aldığı bıçakla İ.K.’yi sol bacağından yaraladı. Kavganın sokakta devam etmesiyle, darbe üzerine A.K.’nin sağ el tarak kemiği kırıldı.

Yaralanan iki kişinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ederken, İ.K.’nin KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi. Her iki kişi de tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Girne’de araçta pala bulundu, bir kişi tutuklandı

Girne’de trafik denetiminde durdurulan bir araçta yapılan aramada pala cinsi bıçak bulundu; araç sürücüsü tutuklandı.

Rauf Raif Denktaş Çemberi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda M.C.K.’nin (E-28) pala cinsi bıçağı kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.