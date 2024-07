Efsane müzik grubu MFÖ'deki performansı ve rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Uğur, vefatının yıl dönümünde anılıyor

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan, "G.O.R.A.", "A.R.O.G", "Yahşi Batı" ve "Cennet Mahallesi" gibi birçok yapımda rol alan, "MFÖ" müzik grubunun sevilen ismi Özkan Uğur'un vefatının üzerinden bir yıl geçti.

Müzisyenliğinin yanında oyunculuğuyla da dikkati çeken Uğur, Osman Hurşit Bey ve Nahide Hanım'ın beşinci çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanışarak müzik dünyasına adım attı.

Uğur, Fenerbahçe Lisesinde okuduğu yıllarda ise "Atomikler" adında amatör bir grup kurarak popüler şarkıları seslendirdi.

Profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başlayan Uğur, 1971'de tanıştığı, sonralarda "MFÖ" grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu "Kaygısızlar"da basgitaristlik yaptı.

- Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer aldı

Uğur, "Kaygısızlar"ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu "Kurtalan Ekspres"in ilk kadrosunda yer aldı.

Grubun ilk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Manço'nun askere gitmesinin ardından grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile "Ter" grubunu kurdu.

Barış Manço'nun askerden dönmesi ve gruba dahil olmasıyla "Kurtalan Ekspres"e geri dönen Uğur, 1973-1974'te bu grupla çalıştı ve 2 plak kaydında yer aldı.

Usta gitarist, 1974'te Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın "Dostlar Orkestrası"nda çaldı ancak anlaşmazlıklardan dolayı buradan da ayrıldı.

Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden "Ersen ve Dadaşlar" grubuna Taner Öngür'ün yerine basgitara geçen Özkan Uğur, Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan "Türkülerimiz" LP'sinde basgitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve "Kardaşlar" grubunun bir 45'liğinde de yer aldı.

Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile 1976'da yine "İpucu Beşlisi" grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.

- Kendine has kişiliğiyle ön plana çıktı

Neşesi, sahne enerjisi ve sempatisiyle renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, kendine has kişiliğiyle ön plana çıktı.

Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner 1980'lerin başında ünlü isimlerle çalıştı. 1980-1983 arasında Fuat Güner'le ayrıca Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak bulundu.

Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te "MFÖ" topluluğu olarak bir araya gelip ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı.

"Peki Peki Anladık", "Vak The Rock", "No Problem", "Best of MFÖ", "Geldiler", "Agannaga" ve "Dönmem Yolumdan" gibi albümlerin yanı sıra 1995'te rock ağırlıklı "M.V.A.B"yi, 2003'te tamamı yeni parçalardan oluşan "MFÖ Collection"ı, 2006'da "AGU" ve 2011'de "Ve MFÖ" albümlerine imza atan topluluk, müzik dünyasında ses getirdi.

- Hem beste hem söz yazarlığı hem de vokallik yaptı

MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıkan Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkının bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.

"Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer alan Uğur, "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı "Karışık Pizza" filminin müziği olan "Maksat Muhabbet Olsun" parçası oldu. Sanatçının "G.O.R.A." filmi için yazdığı "Olduramadım" ise ikinci şarkısı oldu.

Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel", "Nenni" şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözlerine imza attı.

Bunların yanı sıra Özkan Uğur hiçbir anlama gelmeyen sözleri kullandığı şarkılar da yaptı. Sanatçı, son parçası "Aynada" teklisini de 2016'da DMC'den dinleyicilerin beğenisine sundu.

- Birçok yapımda rol aldı

Sinema alanında ise usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle beyaz perdeye adım attı.

Uğur, aralarında 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği "Eşkiya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında"nın bulunduğu birçok filmde rol aldı.

"İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "Türk Malı" dizilerinde de oynayan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" yarışmalarını da başarıyla sundu.

Usta sanatçı, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlattıktan sonra 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başladı.

Geçen yıl yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Uğur, akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle tedavilere yanıt vermeyerek 8 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu.