Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulunduğu sırada Alman makamlarının, PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle iade talep etmesi sonrasında Almanya’ya gönderilen ve burada hapis cezasına çarptırılan Kenan Ayaz’ın, cezasının geri kalanını Güney Kıbrıs’ta tamamlamak için girişim başlatacağı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum makamlarınca Almanya’ya gönderilen ve 2 Eylül 2024 tarihinde görülen mahkemece 4 yıl 3 ay hapis cezası alan Kürt asıllı Kenan Ayaz’ın, cezasının geri kalanını Güney Kıbrıs’ta çekmek için girişim başlatacağını duyurdular.

Habere göre Ayaz, Rum avukatı Evstatios Evastatiu aracılığıyla Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’e, hapis cezasının geri kalanını Güney Kıbrıs’ta çekmesi amacıyla Alman makamlardan talepte bulunmasını isteyeceği bir mektup gönderecek.

Haberde, Ayaz’ın bu talebinin, 2 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ve cezasının kesinleştiği mahkemede kabul edildiği de vurgulandı.