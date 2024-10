Vakfın Koordinatörü Servet Özeralp yazılı açıklamasında, "Hayat kurtarmak için el birliğiyle mücadele edelim, bu çocuklar hepimizin” diyerek halka seslendi.

Özeralp , “Son dönemde artan kanser teşhisleri, ekonomik zorluklar ve bağışların azalması, bizim için büyük bir mücadeleye dönüştü. Amacımız, kanser hastalarının ve ailelerinin yanında olmak, onlara umut ve destek sağlamak. Ancak, mevcut koşullar altında bu hedeflerimize ulaşmakta ciddi zorluklar yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zorlukları aşmak için vatandaşların desteğini beklediklerini kaydeden Özeralp, her bağışın, bir hayatı kurtarma, bir umudu yeşertme fırsatı sunduğunu vurguladı. Küçük büyük her her katkının değerli olduğunu belirten Özeralp, "Bizlere katılmak ve bu önemli mücadelede yer almak için halkımız bağışlarını banka hesap numaralarından, websitemiz aracılığı ile online olarak ya da vakıf binamızı ziyaret ederek gerçekleştirebilirler” çağrısında bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık gibi birçok hizmet veriyor.