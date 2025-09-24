Kazaya sebep olan iki alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, kazalarda yaralanan olmadı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 01:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Joana Sophia Vırag Zubor (K-27) 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HC 449 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin bordür taşlarına çarpıp savruldu. O esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Alperen Advan (E-20) yönetimindeki ZPG 950 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HC 449 plakalı araç sürücüsü Joana Sophia Vırag Zubor aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan dün 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da Kaymaklı Yolu Sokak üzerinde, Zübeyde Uğurlu (K-30) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MV 308 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak park halinde bulunan Mehmet Hakan Üzüm (E-20) sorumluluğundaki EV 039 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geriye savrulan EV 039 plakalı araç, o esnada gerisinde yine park halinde bulunan PN 752 plakalı salon aracın arka kısmına, PN 752 plakalı araç ise savrularak gerisinde park halinde bulunan SR 907 plakalı salon aracın sol arka kısmında hasara neden oldu.

MV 308 plakalı araç sürücüsü Zübeyde Uğurlu aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.