Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) öncülüğünde başlatılan uygulamayla, iş makinesi operatörü adayları artık sınav öncesi kapsamlı bir eğitim alacak.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, 22–24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen pilot programa 24 kişi katılırken, bazı adayların birden fazla makine kategorisinde sınava girmesiyle toplam 67 sınav yapıldı. Eğitim sürecinin ardından operatör adayları hem teorik hem de pratik sınava tabi tutuldu.

Teorik sınav Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde, pratik sınav ise Lefkoşa Türk Belediyesi, Damdelen Limited ve Sercem Limited’in katkılarıyla KTEZO uygulama sınav alanında düzenlendi.

Açıklamada, “Artık sadece direksiyon ehliyeti yetmeyecek. Operatörlerimizin sahada karşılaşacakları riskleri önceden görebilen, güvenlik önlemlerini alan nitelikli bireyler olmalarını hedefliyoruz.” denildi, başarılı adaylara verilecek “İş Makineleri Operatörlüğü Yeterlilik Sertifikası”yla inşaat ve tarım sektörlerinde istihdam artışı ve yeni standartların oluşturulması beklendiği kaydedildi.