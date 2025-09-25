"Dünya İşitme Engelliler Haftası...

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), işitme kaybının, erken teşhis ve uygun tedaviyle büyük ölçüde kontrol altına alınabildiğini vurgulayarak, halkın işitme sağlığına gereken özeni göstermesi, çocukların ve sevdiklerinin işitme kontrollerini aksatmaması gerektiğini kaydetti.

Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla KTTB adına mesaj yayımlayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Amca

işitme kaybının nedenleri, tedavisi ve işitme engellilerin karşılaştığı sorunlara değindi.

Amca, dünya genelinde eylül ayının son haftasının Dünya İşitme Engelliler Haftası olarak kabul edildiğini ve bu haftada işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmanın amaçlandığını belirtti.

İşitme kaybının bireylerin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu kaydeden Amca, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 430 milyondan fazla kişi işitme kaybı ile yaşamaktadır. Kıbrıs Türk toplumunda da farklı yaş gruplarında işitme kaybı gözlemlenmekte olup, erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Amca, işitme kaybının nedenleri olarak, “doğumsal/genetik faktörler, çocukluk döneminde geçirilen enfeksiyonlar, yaşa bağlı işitme kaybı, gürültüye uzun süre maruz kalma, bazı ilaçların yan etkileri ve kafa travmaları veya kulak hastalıklarını” sıraladı.

İlaç veya cerrahi yöntemler, işitme cihazları, koklear implantlar, destekleyici iletişim yöntemleri ile gürültüden korunma ve düzenli işitme testleri gibi koruyucu önlemleri tedavi ve çözüm yöntemleri olarak sayan Amca, sağlık kontrollerinin önemine vurgu yaptı.

-“İşitme engellilere karşı duyarlı ve destekleyici olmaya özen gösterilmeli”

İşitme kaybının erken teşhisinin, hem tedavi hem de rehabilitasyon süreçleri açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Amca, " Özellikle yenidoğanlar ve çocuklarda düzenli işitme tarama testlerinin uygulanması, erken müdahale imkanını artırır. Yetişkinlerde ise işitme kaybı şüphesi durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurulması tavsiye edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Toplum olarak işitme engellilere karşı duyarlı ve destekleyici olmaya özen gösterilmeli.” diyen Amca, işitme engelli bireylerin eğitim istihdam ve sosyal yaşamda engellerle karşılaştığını ve bu engellerin aşılmasının toplumun bilinçlenmesi ile mümkün olduğunu vurguladı.