Bazı bölgelerde 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), İskele’de bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 10.00-13.00 saatleri arasında olacak. Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlar:
"Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü."