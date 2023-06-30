Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Ozan Tekin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Savran, olguları aktardı. Polis, 29.06.2023 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde, Ozan Tekin’in (E-26), yönetimindeki PN 598 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bariyerlere çarpıp takla attığını belirtti. Polis, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ozan Tekin ve araçta yolcu olarak bulunan Fevziye İnce Gözel’in (K-21) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerine müteakip zanlının taburcu olduğunu ancak araçta yolcu olarak bulunan Fevziye İnce Gözel’in ise sol ayağından ameliyat edildiğini belirtti. Polis, yolcunun ayağının iltihaplanması durumunda ikinci bir ameliyata alınabileceğini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.