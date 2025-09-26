25.09.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ayten GÜRKAYNAK (K-84) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.