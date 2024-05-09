Polis, dünden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Hatice Kübra Tek’in bulunduğunu bildirdi.

- Yenierenköy, Bahçeli ve Lapta’da “ani ve gayri tabii ölüm”

Öte yandan bu sabah 08.30 sıralarında, Yenierenköy'de sakin 54 yaşındaki Tüncay Metni’nin ikametgahında aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Metni’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Polis ayrıca, aynı gün saat 10.30 sıralarında, Bahçeli’de sakin 79 yaşındaki Kevin Dyer’in ve saat 13.00 sıralarında da Lapta’da sakin 33 yaşındaki Koray Yetken’in, ikametgahlarında aniden rahatsızlanmaları sonucu yaşamlarını yitirdiğini de bildirdi.

Üç “ani ve gayri tabii ölüm” ile ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.

-Sinan Kuvvet'e otopsi yapıldı

Alsancak’ta dün evinde yaşamını yitiren 64 yaşındaki Sinan Kuvvet’in ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.