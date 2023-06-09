Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki Deprem Bölgesine Kurban Bağışı Yaptı Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki Deprem Bölgesine Kurban Bağışı Yaptı

Polis Basın Subaylığı, dünden beri kayıp olan Hamitköy’de sakin Yasin Bolat (E-14) ve Necip Korkmaz’ın (E-14) bulunduklarını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.