Polis Basın Subaylığı, dünden beri kayıp olan Hamitköy’de sakin Yasin Bolat (E-14) ve Necip Korkmaz’ın (E-14) bulunduklarını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kayıp çocuklar bulundu
Polise dünden beri kayıp oldukları bildirilen 14 yaşında iki çocuk bulundu.
Polis Basın Subaylığı, dünden beri kayıp olan Hamitköy’de sakin Yasin Bolat (E-14) ve Necip Korkmaz’ın (E-14) bulunduklarını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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