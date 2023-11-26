Karaağaç’ta ikamet eden Sergıı Bekh'in (E-34) Cuma sabahından beri kayıp olduğu bildirildi.
Polis açıklamasına göre, cuma sabah 09:30’da kaldığı ikametgahtan ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Bekh aranıyor.
Soruşturma devam ediyor.
Karaağaç’ta ikamet eden Sergıı Bekh'in (E-34) Cuma sabahından beri kayıp olduğu bildirildi.
Polis açıklamasına göre, cuma sabah 09:30’da kaldığı ikametgahtan ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Bekh aranıyor.
Soruşturma devam ediyor.
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