Karaağaç’ta ikamet eden Sergıı Bekh'in (E-34) Cuma sabahından beri kayıp olduğu bildirildi.

Polis açıklamasına göre, cuma sabah 09:30’da kaldığı ikametgahtan ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Bekh aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.