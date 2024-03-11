Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet kullanma tehdidi, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan Mehmet Alkış, Ahmet Hazırlar ve Salih Güden’in ardından aranan şahıs Hakan Kaynak da tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Ergün, zanlıların 10 Mart 2024 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Berlin Disco önünde aralarında önceden yaşanan sorun ve kendilerini eğlence mekanına almadıkları gerekçesiyle, mekanın güvenlik görevlileriyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, olay esnasında alkollü oldukları tespit edilen zanlıların güvenlik görevlilerini, “Burası kapanacak, bu iş daha bitmedi, burnunuzu kıracağız” diyerek, tehdit ettiklerini, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattıklarını açıkladı. Zanlılar Mehmet Haraç, Ahmet Hazırlar ve Salih Döner’in olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını belirtti. Polis, olaya karışan Kaynak’ın aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Kaynak’ın önceki gün Lefkoşa Adli şubeye gelerek, teslim olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu dile getirerek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.