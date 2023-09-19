

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir yeni Boğaziçi ilk okuluna 4 derslik prefabrik sınıf yaptıran Akol Gurup kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Niyazi Şanal'a ve Yeniboğaziçi Belediyesine çöp toplama kamyonu bağışlayan Atlı Gurup direktörü Kenan Atlı'ya birer teşekkür plaketi taktim etti.

Demir her iki iş adamına katkıları için tüm belde halķı olarak teşekkür ederken, tüm iş adamlarına örnek teşkil ettikleri için bir kez daha teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi .

Her iki iş adamı ise Başkanı böyle azimli bir şekilde her hizmeti kamu yararına yaptığı gördükten sonra bundan sonraki süreçte ise yine Yenibogazici Belediyesine yardımlarının devam edeceğini söylediler.

Haber:Ergün YAHAT