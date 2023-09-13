KATİP DEMİR TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
Ergün Yahat
Trabzonda temaslarda bulununan Yeniboğaziçi belediye baskanı Katip Demir ziyaretlerini sürdüyor. Demir bugün önce Çaykara belediye başkanı Hanefi Tok tarafından kabul edildi.
Daha sonra Trabzon konsolosluğuna geçen başkan Demir konsolos Erek Çağatay ile birlikte Trabzon Büyukşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi.
Zorluoğlu Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demirin başarılı çalışmaları takip ettiklerini ve takdir ettiklerini Trabzon Belediyesi olarak Yeniboğaziçi belediyesine destek vereceği müjdesini verdi.