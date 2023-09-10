KATİP DEMİR ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
Ergün Yahat
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Turkiye'de Konya ve Ankara'da temaslarda bulunan Belediyeler Birliği heyeti ziyaretlerini sürdürüyor. Heyette bulunan Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir Ankara Altındağ Belediye başkanı Dr.Asım Balcı ilede baş başa görüşerek fikir alışverişinde bulundular .
Demir, Altındağ Belediye başkanını KKTC'ye davet etti.
Belediye başkanı Asım Balcı tüm KKTC vatandaşlarına selamlarını ilettirken, erken zamanda yavru vatan Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini söyledi.
Balcı ayrıca KKTC Belediyeler Birligini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını iletti.