Katarlı diplomatların, Katar-İsrail arasında direkt uçuş gerçekleştirmemek amacıyla Güney Kıbrıs üzerinden uçtukları belirtildi.

Alithia gazetesi yabancı basına ve “Viewfromthewing” internet sayfasına dayanarak, Katarlı diplomatları taşıyan uçağın, Larnaka “Glafkos Klerides” havalimanında bir saati aşan bir durak yaptığını yazdı.

“Qatar” Havayolları’nın yan şirketi olan Qatar Executive’a ait “Gulfstream G650ER” tipi küçük uçağın Doha’dan hareket ederek, üç buçuk saatlik bir uçuşun ardından Larnaka’ya iniş yaptığını yazan gazete uçağın, bir saatten fazla kaldıktan sonra Tel Aviv havalimanına gitmek için hareket ettiğini belirtti.

Gazete yine yabancı basına atıfta bulunarak, Etihad Havayolları’nın savaş nedeniyle İsrail’e uçuş gerçekleştirmediğini yazdı.